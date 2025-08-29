گجرات چیمبر آزمائش کی گھڑی میں عوام کیساتھ:منیر پشاوری
گجرات(سٹی رپورٹر)منیر پشاوری صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گجرات اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں حالیہ بارشوں اور دریائے چناب و ستلج میں شدید طغیانی کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔
گجرات چیمبر آف کامرس اس آزمائش کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔انہوں نے حکومتِ پنجاب سے پرزور اپیل کی کہ متاثرہ علاقوں میں فوری اور بھرپور امدادی کارروائیاں کی جائیں، ریلیف کیمپوں میں ضروری سہولیات فراہم کی جائیں اور متاثرہ خاندانوں و کاروباری طبقے کی بحالی کو اولین ترجیح دی جائے ۔صدر گجرات چیمبر نے بزنس کمیونٹی سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کریں۔