صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر آزمائش کی گھڑی میں عوام کیساتھ:منیر پشاوری

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر آزمائش کی گھڑی میں عوام کیساتھ:منیر پشاوری

گجرات(سٹی رپورٹر)منیر پشاوری صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گجرات اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں حالیہ بارشوں اور دریائے چناب و ستلج میں شدید طغیانی کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔

گجرات چیمبر آف کامرس اس آزمائش کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔انہوں نے حکومتِ پنجاب سے پرزور اپیل کی کہ متاثرہ علاقوں میں فوری اور بھرپور امدادی کارروائیاں کی جائیں، ریلیف کیمپوں میں ضروری سہولیات فراہم کی جائیں اور متاثرہ خاندانوں و کاروباری طبقے کی بحالی کو اولین ترجیح دی جائے ۔صدر گجرات چیمبر نے بزنس کمیونٹی سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ