صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے‘ صہیب بھرتھ

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے‘ صہیب بھرتھ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیلابی صورتحال پر صوبائی وزیر قانون نے لاہور، پسرور، وزیر آباد اور ناروال کے دورے کئے ۔ وزیر قانون ملک صہیب بھرتھ نے دریائے راوی میں پانی کی صورت حال کا جائزہ لیا۔۔۔

نالہ ڈیک کے سیلابی پانی سے زیر آب آنے والی پسرور شاہراہ کا جائزہ بھی لیامحکمہ سی اینڈ ڈیبلیو کے افسران کی صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ متبادل راستوں اور ٹریفک پلان بارے صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ کو بریفنگ کیا۔ ملک صہیب بھرتھ نے کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں تمام محکمے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو، سول ڈیفنس، ہائی وے ، انہار کے ملازمین و افسر فیلڈ میں موجود ہیں۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت تمام وزراء و اراکین اسمبلی فیلڈ میں موجود ہیں۔پنجاب بھر کی سیلاب متاثرہ شاہراہوں کی فوری مرمت ہوگی۔پنجاب حکومت سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ