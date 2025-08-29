سیلاب سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے‘ صہیب بھرتھ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیلابی صورتحال پر صوبائی وزیر قانون نے لاہور، پسرور، وزیر آباد اور ناروال کے دورے کئے ۔ وزیر قانون ملک صہیب بھرتھ نے دریائے راوی میں پانی کی صورت حال کا جائزہ لیا۔۔۔
نالہ ڈیک کے سیلابی پانی سے زیر آب آنے والی پسرور شاہراہ کا جائزہ بھی لیامحکمہ سی اینڈ ڈیبلیو کے افسران کی صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ متبادل راستوں اور ٹریفک پلان بارے صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ کو بریفنگ کیا۔ ملک صہیب بھرتھ نے کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں تمام محکمے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو، سول ڈیفنس، ہائی وے ، انہار کے ملازمین و افسر فیلڈ میں موجود ہیں۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت تمام وزراء و اراکین اسمبلی فیلڈ میں موجود ہیں۔پنجاب بھر کی سیلاب متاثرہ شاہراہوں کی فوری مرمت ہوگی۔پنجاب حکومت سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کر رہی ہے ۔