جی ڈبلیو ایم سی بھی سیلاب متاثرین کی مددمیں مصروف
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)حالیہ شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پرگوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز بھی سیلاب متاثرین کی معاونت میں پیش پیش، متاثرہ افراد اور سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
سی او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کا بھی وزیر آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ، ڈمپنگ سائٹ، صفائی آپریشن اور امدادی سرگرمیوں میں جی ڈبلیو ایم سی کی معاون سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں مزید متحرک رہنے کی ہدایت کی۔سی ای او فرحان مجتبیٰ کا کہنا تھا کہ کمپنی کی تمام مشینری اور فیلڈ ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ جی ڈبلیو ایم سی کے فیلڈ ورکرز نے ریسکیو اداروں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے متاثرہ افراد اور انکے سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیاجبکہ نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی اور صفائی ستھرائی کے خصوصی آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر جی ڈبلیو ایم سی تمام سیلاب زدہ علاقوں میں نا صرف صفائی کے نظام کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ مقامی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے ۔ ۔۔۔جی ڈبلیو ایم سی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ادارے سے تعاون کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں ۔