حلقہ خواتین کاعزم نو کنونشن ‘ہونہار طالبات کیلئے اعزازی شیلڈز
گوجرانوالہ ( نیوز رپورٹر )حلقہ خواتین جماعت اسلامی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام عزم نو کنونشن ہوا، ویمن ونگ کی مرکزی وصوبائی قیادت نے شرکت کی ۔رنگارنگ پروگرام و مقابلہ جات پینٹنگ ،کیلی گرافی،ویڈیو میکنگ،پوسٹ میکنگ،پلانٹنگ کرائے گئے ۔
نویں دسویں کے بورڈ امتحانات میں نمایاں نمبر حاصلِ کرنے والی طالبات کو اعزازی شیلڈز نوازا گیا۔جماعت اسلامی کے شاندار آئی ٹی پروجیکٹ بنو قابل گوجرانولہ کے فرسٹ بیج کی طالبات کو اسناد دی گئیں ۔کنونشن میں مختلف سکولوں کے طلبا وطالبات نے میں بھی پاکستان ہوں ،میں خدا کو بتاں گا،فلسطیناور بنیان مرصوص کے حوالے سے شاندار ٹیبلوز پیش کئے ۔قیمہ پاکستان ڈاکٹر حمیرا طارق نے خطاب کرتے کہا کہ خطے میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے ،اگر پاکستان میں مضبوط حکومت ہو،یہاں ترقی و خوشحالی ہو تو یہ پوری امت کو لیڈ کرسکتا ہے ۔کنونشن سے مرکزی صدر حلقہ خواتین جماعت اسلامی ثمینہ سعید، وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب راشدہ شاہین اورناظمہ ضلع گوجرانولہ نازیہ عبدالستار نے بھی خطاب کیا ،ڈاکٹر حمیرا طارق نے کہا کجماعت اسلامی کے ممبربنیں ،عوامی کمیٹی کاحصہ بنکر جماعت کا پیغام عام کیجئے ۔ مستقبل کاپاکستان محفوظ ،مستحکم اور خوشحال ہو گا۔ سمال بزنس کے تحت مختلف سٹالز پارچہ جات،ہنڈی کرافس،بیکری اور چٹ پٹی اشیا کے سٹالز بھی شرکا کی توجہ کا مرکز رہے ، آخر میں مقابلہ جات میں پوزیشن لینے والی طالبات کو انعامات دیئے گئے ۔