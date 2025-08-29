سیلاب کابہانہ بناکر اشیا خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈسکہ اورا سکے گردنواح میں سیلاب کابہانہ بناکر دکانداروں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا۔۔۔
علاقہ بھرمیں قائم دکانداروں نے سیلاب کو بہانہ بناکر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کرتے ہوئے ہرچیز سبزیوں ،فروٹ اور دالوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اگر کوئی شہری ان سے قیمت کے متعلق بحث کرے تو دوکاندار یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے کوئی چیز نہیں آرہی ہمیں مہنگی مل رہی ہے اس وجہ سے ریٹ بڑھا دئیے ہیں انتظامیہ بھی ان دکانداروں کیخلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے ، دکانداروں نے سیلابی صورتحال کافائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کرکے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹناشروع کردیا ہے شہری مجبورا ً مہنگی اشیا خریدنے پرمجبور ہیں شہریوں نے وزیراعلیٰ سے مطالبہ کیاہے کہ سیلاب کا بہانہ بناکر اشیاکی قیمتوں میں اضافہ کرنیوالے دکانداروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔