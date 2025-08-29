سیلابی صورتحال پرملکر متاثرین کیلئے سہارا بننا ہو گا:شاہد اقبال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے رکن و معروف قانون دان شاہد اقبال وریاہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ سیلابی صورتحال میں ہم سب کو ملکر متاثرین کیلئے سہارا بننا ہو گا۔
مشکل کی اس گھڑی میں بے لوث خدمت انسانیت کا فریضہ عبادت سمجھ کر ادا کرنا ہو گا ۔پنجاب سمیت ملک بھر کے بیشتر حصے سیلاب جیسی ناگہانی آفت کی زد میں ہیں ۔ مشکل حالات میں قوم کو یکجہتی اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت سیاست اور نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف متاثرہ اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے ۔ مصیبت زدہ خاندانوں کی مالی اور اخلاقی مدد کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں ۔