جشن میلاد النبی ؐ:تنظیم الاسلام کامشعل بردار جلوس آج
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام جشن میلاد النبی ؐکے حوالے سے سالانہ مشعل بردار جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس حوالے سے میٹنگ کی صدارت جانشین صاحبزادہ پیر رفیق مجددی نے کی۔
انہوں نے تنظیم الاسلام سکیورٹی کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے دوران جلوس پیشہ وارانہ خدمات کو بروئے کار لانے پرزور دیا اور تمام شرکائے جلوس کو بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ عظیم الشان جلوس آج بروز جمعتہ المبارک بعد از نماز مغرب درگاہِ حضرتِ ابوالبیان سے شروع ہو گا اور جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا نگار پھاٹک پہنچے گا جہاں سے واپس درگاہِ حضرتِ ابوالبیان پہ اختتام پذیر ہو گا۔جلوس کے استقبال کے لئے راستوں میں بیسیوں استقبالیہ کیمپ لگیں گے جو نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہوئے شرکائے جلوس کو خوش آمدید کہیں گے .رستے میں جگہ جگہ تبرکات اور مشروب بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اس منفرد جلوس میں شرکا گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں پر سوار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ احباب 7 کلومیٹر کا یہ سفر پیدل بھی طے کرتے ہیں اور نبی کریم ؐسے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرتے ہیں۔ جلوس کے اختتام پرنماز عشاء باجماعت ادا کی جاتی ہے اور لنگرِ میلاد وسیع پیمانے پہ تقسیم کیا جاتا ہے ۔