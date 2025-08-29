سیلاب پرسیکرٹری ایمرجنسی سروس کاسیالکوٹ کا ہنگامی دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں سیلابی صورتحال پرریسکیو آپریشن جاری ہے اور سیکرٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر نے ایک مرتبہ پھر سیالکوٹ کا ہنگامی دورہ کیا اور جاری حالیہ سیلابی صورتحال پر انکو بریفنگ دی گئی۔
سیکرٹری ایمرجنسی سرسسز نے نالہ ایک، پلکھو اور نالہ بھیڈ کا جائزہ لیا ریجنل ایمرجنسی آفیسر کمال عابد نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور ریسکیو آپریشن کی بابت بریفنگ بھی دی۔ریسکیو 1122 نے اب تک سیالکوٹ میں 950 لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز کو بتایا گیا کہ تحصیل سیالکوٹ میں چپراڈ، سید پور، کھوجہ چک، بجوات کے علاقوں نالہ پلکھوکے ارد گرد کے علاقوں میں امدادی سرگر میاں جاری ہیں۔ عسکری کالونی و دیگر علاقے شدید متاثرہوئے۔، بوتھ ، بڑتھ، کینٹ ایونیو، حسن وال، ماچھی کھوکھر، کلووال چاند باغ، اور ملحہ علاقوں کومتاثر کیا۔جبکہ نالہ ایک نے رنگ پورہ ,شفیع کا بھٹہ بھاگووال روڈ کو شدیس متاثر کیا۔ سمبڑیال میں چھنی گوندل، خاصہ، رندھیر باگڑیاں، ماجرہ کلاں اور ملحقہ علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ تحصیل پسرور میں نالہ ڈیک نے چہور، نواپینڈ پنا۔والا تہ، سوکن ونڈ اور ملحقہ علاقوں کا متاثر کیا۔ ریسکیو 1122 کا ریسکیو آپریشن تاحال جاری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کے مطابق صورتحال کنٹرول ہے ، لوگوں کو سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔