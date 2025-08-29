وزیرآباد پولیس نے سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی پولیس بھی سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں دیگراداروں کے ساتھ شانہ بشانہ،ایس ایچ او سٹی وزیرآباد اورنگزیب نے دیگر عملہ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی میں پھنسے افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
ایس ایچ او سٹی اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں پنجاب پولیس کے افسر اور نوجوان بھی اپنا بھرپور کردار ادا کررہے ہیں،سیلابی صورتحال سے نپٹنے کیلئے ہم دیگر امدادی ٹیموں کی بھی بھرپور معاونت کرینگے ۔