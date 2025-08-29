پلی ٹوٹنے پرپسرور،سیالکوٹ روڈ ٹریفک کیلئے عارضی طور پر بند
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شدید سیلابی صورتحال پرپسرور،سیالکوٹ روڈ پر چھوٹا گنہ کے قریب پلی ٹوٹ گئی جبکہ متعدد مقامات پر پانی سڑک کے اوپر سے گزر رہا ہے ۔
شہریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے پسرور،سیالکوٹ روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے ۔متبادل راستے پسرور،ڈسکہ روڈ، موٹروے سیالکوٹ،ٹریفک پولیس کے اہلکار سڑکوں پر آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا رہنمائی کے لیے فوراً 15 ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔