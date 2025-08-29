صدر گجرات را ئس کلب کا کلیفٹ ہسپتال کیلئے 5لا کھ عطیہ
گجرات(سٹی رپورٹر)پیدائشی کٹے ہونٹ و تالو کا علاج کرنے والے فلاحی ادارے کلیفٹ ہسپتال دورے کے دوران صدر گجرات را ئس کلب حا جی عبد الحمید نے 5لا کھ عطیہ کا چیک ڈاکٹر اعجا ز بشیر کو پیش کیا ۔
عبد الحمید نے کلیفٹ ہسپتا ل کیلئے مز ید تعا ون کی بھی یقین دہا نی کر و ا ئی ۔وفد میں جنر ل سیکر ٹر ی ر ائس کلب ثو با ن نو ا ز بٹ ٗ سا بق صدور نو ا ز بٹ ٗ امجد مجید بٹ ٗ شیخ عمران منیر ٗ حا فظ علی حمز ہ ٗشیخ علی نصیر ٗ مہر بلا ل غنی ٗنیا ز خا ن ٗ عا مرند یم و دیگر شر یک تھے ،صدر را ئس کلب حا جی عبد الحمید کا کہنا تھا کلیفٹ ہسپتا ل آکر محسو س ہو ا یہا ں کتنا بڑ ا نیکی کا کا م ہو ر ہا ہے ، یہ پا کستا ن کا واحد ہسپتا ل ہے جہا ں پید ائشی کٹے ہونٹ و تالو کا علاج مفت کیا جا ر ہا ہے ، ڈاکٹر اعجا ز بشیر اور انکی ٹیم ایسے مر یضوں کو نئی ز ند گی دے رہے ہیں ، یہ منصو بہ کو ئی چھو ٹا منصو بہ نہیں ایسے ہسپتا ل کا قیا م سر کار ی لیو ل پر ہو نا چا ہئے تھا ، کلیفٹ ہسپتا ل حقیقی معنو ں میں انسا نی خد مت کر ر ہے ہیں ، را ئس کلب ڈویژ ن گجرات کلیفٹ ہسپتا ل کیسا تھ تعا ون جا ر ی ر کھے گا۔اس موقع پر وفد کا ڈاکٹر اعجا ز بشیر ، مرزا اشفا ق بشیر ،شیخ گلر یز نبی نے استقبا ل کیا ،وفد کو ہسپتا ل کا دورہ کر وایا گیا۔اس موقع پر دیگر ممبر ان نے بھی اپنے خیا لا ت کا اظہا ر کیا اور کلیفٹ ہسپتا ل میں جا ر ی انسا نی خد مت کے مشن کو سر اہا ۔