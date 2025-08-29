صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کو آبی دہشتگردی سے روکاجائے :فردوس عاشق

  • گوجرانوالہ
بھارت کو آبی دہشتگردی سے روکاجائے :فردوس عاشق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے کہا بھارت کی آبی جارحیت نے پاکستان کے کسان کو معاشی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ۔

 کسان جب اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کے منتظر ہوتے ہیں تو بھارت دانستہ طور پر پانی روک کر اجناس کی پیداوار کو تباہ کرتا ہے اور جب پانی کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ اچانک پانی چھوڑ کر کھڑی فصلوں، رہائشی علاقوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتا ہے ۔ یہ روش کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں اور عالمی برادری کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر متاثرین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور عملی امداد کے لیے سرگرداں ہیں۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر متاثرہ خاندانوں کی دلجوئی کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ انکے مسائل اعلیٰ سطح پر اجاگر کیے جائیں گے ۔

 

