پاٹری انڈسٹری پر نئے ٹیکس کی معطلی پر شکرگزار‘حاجی زاہد

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)سابق چیئرمین پاٹری مینو فیکچررز ایسوسی ایشن حاجی زاہد نے کہا ہے کہ پاٹری انڈسٹری پر اوگرا کی طرف سے لاگو ہونیوالے نئے ٹیکس کی معطلی میں حاجی ناصر محمود کا اہم کردارہے۔۔۔

 جنکی بدولت لاہور اسلام آبادگجرات چیمبرز سمیت ایس ایم تنویر،یو بی جی پیٹرن انچیف ،ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین عاطف اکرام ریجنل چیئرمین ذکی صاحب اورایف پی سی سی آئی کے تمام نمائندوں نے بھرپور ساتھ دیاجس پر انکے شکرگزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت،اوگرا اور سوئی گیس کمپنی کا ظالمانہ فیصلہ منظورنہیں اسکے لئے سڑکوں پر نکلنا پڑا تو بھی گریز نہیں کرینگے احتجاج بھی کرنا پڑا تو بھرپور احتجاج کرینگے اور اپنا حق لیکر رہیں گے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پر کوئی ایسا قانون نہیں کوئی چیز خرید کر اسے استعمال کرکے تمام اکاؤنٹس کلو زکر کے اسے اوپن کیا جائے ہم جو پراڈکٹ آج سے دس سال پہلے بنا کر سیل کر چکے کس طرح کسٹمرز کو کہا جا سکتاہے کہ دس روپے کی چیز ہم نے آپ کو نو روپے میں بیچ دی ہے لہذا جو ایک روپیہ کم ہے وہ ہمیں دیا جائے اکاؤنٹس کلوز کر چکے نظام ختم ہو چکا بہت ساری فیکٹریاں جو رینٹ پر تھی وہ لوگ چلے گئے 2010 میں کنٹریکٹ کی گئی فیکٹری پانچ سال بعد بند ہو جانے والی فیکٹر ی کو کس طرح مطمئن کیا جا سکے گا۔ سوئی نادرن نے یکمشت بل بنا کرلوگوں کو بھیج دیئے جس سے کسی کا پچاس لاکھ اور کسی کا ایک کروڑ جس طرح کسی کا استعمال تھا اسی حساب سے کئی لوگوں کو پانچ،پانچ کروڑروپے کے بل بھجوا دیئے یہ چیزیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تھیں۔

 

 

