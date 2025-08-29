معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ سے دونوجوانوں شدیدزخمی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)چھ افراد نے معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ کرکے دونوجوانوں کو شدیدزخمی کردیا ۔موضع مندرانوالہ کے آصف نے پولیس کودرخواست دی۔۔۔
کہ ا کے کزن حسنین اور صائم جارہے تھے کہ ان کو پیچھے سے آنیوالے موٹرسائیکل سوار ثقلین ،زیاب ،شعیب ،زوہیب اور دو نامعلوم افراد نے روک لیا اورافائرنگ کرناشروع کردی جس سے دونوں نوجوان گولیاں لگنے سے شدیدزخمی ہوگئے جنہیں سول ہسپتال پہنچادیاگیا وجہ عناد معمولی لڑائی جھگڑابتائی جاتی ہے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔