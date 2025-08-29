صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ سے دونوجوانوں شدیدزخمی

  • گوجرانوالہ
معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ سے دونوجوانوں شدیدزخمی

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)چھ افراد نے معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ کرکے دونوجوانوں کو شدیدزخمی کردیا ۔موضع مندرانوالہ کے آصف نے پولیس کودرخواست دی۔۔۔

 کہ ا کے کزن حسنین اور صائم جارہے تھے کہ ان کو پیچھے سے آنیوالے موٹرسائیکل سوار ثقلین ،زیاب ،شعیب ،زوہیب اور دو نامعلوم افراد نے روک لیا اورافائرنگ کرناشروع کردی جس سے دونوں نوجوان گولیاں لگنے سے شدیدزخمی ہوگئے جنہیں سول ہسپتال پہنچادیاگیا وجہ عناد معمولی لڑائی جھگڑابتائی جاتی ہے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ