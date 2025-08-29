ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ کے زیراہتمام محافل میلاد
ڈسکہ (نمائندہ دنیا)نبی کریم ؐکے 1500ویں یوم ولادت کے سلسلہ میں ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ کے زیراہتمام بارہ روزہ محافل میلاد کا پہلا پروگرام یکم ربیع الاول ڈاکٹر بابر ملک اور دوسرا پروگرام 2 ربیع الاول رانا افضل کی میزبانی میں ہوا۔
اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا اور اختتام پر دعا کی گئی۔تقریب میں جنرل سیکرٹری پریس کلب ڈسکہ (رجسٹرڈ) رضوان مہدی ، صدر یونین آف جرنلسٹ رانا افضل ،سینئر نائب صدر شہباز حسین نقوی، جنرل سیکرٹری ڈاکٹرناصر علوی، فناس سیکرٹری امتیاز مہر، سیکرٹری انفارمیشن علی حیدر شکیل ، ڈاکٹر بابر ملک ، عباس شاہد مغل، مرزا عرفان ودیگر نے شرکت کی۔