جشن آ مد رسول ؐکے سلسلے میں میلاد مصطفی ؐریلی نکالی
راہوالی(نمائندہ دنیا )جشن آ مد رسول ؐکے سلسلے میں علامہ امجد رضا طاہری کی قیادت میں میلاد مصطفیؐ ریلی نکالی گئی جو جامع مدنی مسجد سے شروع ہو کر لمبانوالی روڈ سے ہوتی ہوئی ترگڑی روڈ سے گزر کر واپس مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔
ریلی میں علامہ عطا المصطفی جمیل چشتی،پیر علی حسن سیفی،حافظ نبیل ،سفیان صدیقی، حافظ رفیق چشتی،حافظ ظہیر آ ف یونان ، اصغر چیمہ رضوی قادری،پرنسپل ارشد محمود چشتی،علامہ ارشد چشتی،حافظ اشرف رضوی،حافظ اسماعیل طاہری،علامہ نعیم اختر،مولانا قیصر ندیم طاہری ،ڈاکٹر شہباز طاہری سمیت کثیر تعداد میں عاشقان رسولؐ شریک ہوئے ۔ ریلی میں درود و سلام کی بلند صدائیں گونجتی رہیں۔ منٹھار کی آ مد مرحبا مرحبا کے نعروں سے عاشقان رسولؐ اپنے دلوں کو گرماتے رہے ۔