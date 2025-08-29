صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے سیلاب متاثرین کیلئے فری میڈیکل کیمپس

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی مسلم لیگ وزیرآبادکے شعبہ خدمت خلق کی طرف سے کے پی کے کے مختلف علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق سیلاب متاثرین میں کھانا،خشک راشن،جوتے ،پارچات،بستر تقسیم کئے گئے ۔مرکزی مسلم لیگ وزیرآباد کے امیر عبد اللہ کی قیادت میں ڈاکٹر فیض رسول بٹ،سلمان رسول بٹ، اعجاز، زاہد نے سیلاب زدہ علاقوں بونیر،بٹئی کلر،پیر بابا بشنو ئی،میلہ منڈی ودیگر علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے مفت علاج معالجہ اور ادویات دی گئیں۔عبد اللہ اور ڈاکٹر فیض رسول بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ آفات مصیبت میں انسانی ہمدردی اور خدمت کے امور انسانیت کی معارج ہے ،موجودہ سیلابی صورتحال میں متاثرہ افراد کو ضروریات زندگی کی اشیا فراہمی میں ہماری تنظیم ہمہ وقت مصروف ہے ، ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہر ضرورت مند متاثرہ فرد تک ہماری پہنچ ممکن ہوسکے دکھ اور پریشانی کی اس گھڑی میں انسانیت کی خدمت عظیم کار خیر ہے ایسے عوامل سے اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے ۔

 

