سمبڑیال:سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)تحصیل سمبڑیال میں دریائے چناب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ اور پاک افواج کی امدادی سرگرمیاں جاری، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر کا اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔۔۔
متاثرہ علاقوں میں گھرے افراد کو امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے پاک افواج، انتظامیہ،ریسکیو 1122 ٹیم سمیت متعلقہ محکموں کی طرف سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ نے رات بھر دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی از خود نگرانی کی، سیلابی ریلے اور قریبی دیہاتوں میں فلڈ ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔دورہ پر اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ مختلف مقامات سے سیلابی پانی میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے بچایا گیا ہے ،سیلاب کی زد میں آنے والے علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں اور صورتحال انڈر کنٹرول ہے ۔دریائے چناب کے قریبی تمام علاقوں میں ریسکیو اہلکار کشتیوں میں نگرانی کررہے ہیں ۔اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے فوری طور پر انخلا کا عمل شروع کر چکی ہے ۔ انتظامیہ عوام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے تاکہ ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ۔