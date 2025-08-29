مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ کی زیر صدارت سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس ہوا ۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اقصیٰ امین ڈوگر، نائب تحصیلدار سندس انور، جاوید اقبال گجر، قانونگو شفیق اور سپرنٹنڈنٹ ارشاد چیمہ نے شرکت کی۔ مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کیلئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کا دورہ کریں اور زائد قیمت وصولی پر دکانداروں کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کریں صارفین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی تمام مجسٹریٹس اپنی کارکردگی رپورٹ روزانہ شام کو دفتر جمع کرائیں ۔