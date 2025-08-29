صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

  • گوجرانوالہ
مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ کی زیر صدارت سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس ہوا ۔

 اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اقصیٰ امین ڈوگر، نائب تحصیلدار سندس انور، جاوید اقبال گجر، قانونگو شفیق اور سپرنٹنڈنٹ ارشاد چیمہ نے شرکت کی۔ مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کیلئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کا دورہ کریں اور زائد قیمت وصولی پر دکانداروں کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کریں صارفین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی تمام مجسٹریٹس اپنی کارکردگی رپورٹ روزانہ شام کو دفتر جمع کرائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : سرکاری افسروں ، عملے کی چھٹیاں منسوخ : دریاؤں ، نہروں میں نہانے پر پابندی

کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

دریائے چناب کیساتھ قائم حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ:ڈی سی

پیرا ویٹرنری سٹاف میں 53 موٹرسائیکلیں تقسیم

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اوورچارجنگ پرکارروائیاں کریں ،محمد اشرف

مچھلی والی گلی، اردوبازار ،بلاک نمبر2 دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ