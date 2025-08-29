سائرہ افضل ،کمشنر،ڈی سی کاسیلاب پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)وزیر اعلیٰ کی کوآرڈنیٹر ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے قادر آباد بیراج اور مختلف سیلابی علاقوں و دیہات کا دورہ کیا۔
جہاں انھوں نے متاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور دیگر حفاظتی و ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر گوجرانوالہ نے گذشتہ رات قادر آباد بیراج کا دورہ کیا جہاں انھوں نے دریا میں پانی کی آمد، اخراج اور بیراج پر دیگر ضروری حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کمشنر کو دریا میں پانی، سیلابی صورتحال اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کئے جانیوالے حفاظتی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے جلالپور بھٹیاں، خان پور، ٹاہلی گورائیہ اور پنڈی بھٹیاں سمیت مختلف سیلابی علاقوں اور فلڈ ریلیف سنٹرز کا دورہ کیا ،ضلعی محکموں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سائرہ افضل تارڑ نے بھی ونیکے تارڑ، جلالپور بھٹیاں، قادر آباد بیراج اور پنڈی بھٹیاں سمیت مختلف دیہات کا دورہ کرتے ہوئے سیلابی صورتحال اورریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا ۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ سیلابی علاقوں سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے ۔ فلڈ ریلیف سنٹرز میں متاثرینِ سیلاب کے لیے کھانا، ادویات اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے ۔ پاک فوج کی ٹیمیں ضلعی انتظامیہ کی معاونت، سیلابی علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے کاموں نے بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔