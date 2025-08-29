صوبائی وزیر خواجہ سلمان کاسیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تازہ صورتحال کا جائزہ لینے رات گئے سیالکوٹ پہنچے ۔
اس موقع پر انہوں نے ریسکیو حکام اور دیگر اداروں کے افسروں سے بریفنگ لی اور رنگ پورہ چوک، بھیڈ نالہ، نالہ پلکھو اور نالہ ایک پر پانی میں طغیانی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین اور ایم ڈی واسا سیالکوٹ فیصل شہزاد بھی اس موقع پر موجود تھے ۔خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کو گزرگاہوں سے آبادی اور مویشیوں کا انخلا مکمل بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ سیلاب متاثرہ سڑکوں اور پلوں کو مکمل کرکے بحال کیاجارہاہے جبکہ ریسکیورز اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں ۔صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ نے گھروں، لائیو سٹاک اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ حکومت پنجاب مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے ۔ ہسپتالوں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے الرٹ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کے تحفظ کی خاطر تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ تمام متعلقہ ریسکیو و ریلیف ادارے ہائی الرٹ پر رہیں، شہریوں تک کھانا، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ پی ڈی ایم اے صوبہ بھر میں مسلسل کوآرڈینیشن کر رہی ہے جبکہ تمام ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی انتظامیہ کو فیلڈ میں متحرک ہیں۔