ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا رنگپورہ، نیکاپورہ سمیت شہر کے مختلف نشیبی علاقوں کا دورہ، اور نکاسی آب کیلئے جاری کوششوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے میڈیا کو بتایا کہ سیالکوٹ شہر میں 512ملی میٹر بارش شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا مظہر ہے۔۔۔

 شہر میں بہنے والے تینوں برساتی نالوں ایک، بھیڈ اور پلکھو میں گنجائش سے زائد پانی ہے جس سے کئی جگہ سپل اوور اور شگاف پیدا ہورہے ہیں اور جب تک ان نالوں میں پانی نارمل سطح پر نہیں آجاتا تب تک علاقوں سے پانی نکالنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدرتی آفت ہے اﷲ سے ہمیں رحمت کی دعا مانگنی چاہئے ۔ ابتک سیلاب کی وجہ سے ضلع سیالکوٹ میں 5 کنفرم اموات ہوچکی ہیں جبکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے ۔ ضلعی انتظامیہ ، ریسکیو 1122،پاک فوج اور پولیس نے گزشتہ رات 12 بجے تک 6ہزار 900 افراد کو ریسکیو کیا ۔ ریلیف کیمپوں میں کھانے پینے کی اشیااور رہائش کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے ۔ انہوں نے ا یک سوال کے جواب میں کہا ایم ڈی واسا کی معطلی کی وجہ ایچ آر کا بروقت انتظام نہ کرنا ہے ۔اس موقع پر نئے ایم ڈی واسا فیصل شہزاد بھی موجود تھے جنہوں نے چارج سنبھال کر کام کا آغاز کردیا ۔ 

 

