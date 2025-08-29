صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیشتر فوڈ پوائنٹس پر مضر صحت اشیا کی فروخت کا سلسلہ جاری ، شہری سراپا احتجاج

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم برسات میں گوجرانوالہ کے بیشتر فاسٹ فوڈ پوائنٹس میں مضر صحت اور ناقص اشیا کی فروخت کا سلسلہ جاری، شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ۔

تفصیلات کے مطابق باسی و مضر صحت بدبوداربرگر شوارما اور دیگر فاسٹ فوڈ زکھانے والے شہریوں کی حالت خراب ہونا معمول بن گئی۔ رواں ماہ شہر کے بیشتر مقامات پرقائم فوڈ پوائنٹ کی مضر صحت اشیا کھانے سے بچے ،خواتین ہسپتال داخل ہوگئے ۔ والدین و شہری سراپا احتجاج بن گئے زنگر برگرز اور دیگر اشیاء کھانے سے انتہائی گندی بدبو آنے لگی جس کے متعلق فوڈ پوائنٹ کو آگاہ کیا تھا متاثر ہ بچوں کے والدین نے فوڈ پوائنٹ کیخلاف فوری قانونی کارروائی کیلئے درخواست فوڈ کنٹرول اتھارٹی کو دیدی گئی جبکہ حکومتی اداروں کو بھی مضر صحت، خراب اوربدبودارچکن والے زنگر برگر فروخت کرنیوالوں کیخلاف شکایت کی گئی ہے ۔ متاثرہ شہریوں نے جراثیم زدہ مضر صحت اورناقص اشیائے خورونوش بیچنے والوں کی فوری گرفتاریوں کا مطالبہ کیاہے ۔

 

