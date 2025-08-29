صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ لیبر ، 50 پوش علاقوں کی فہرستوں کی تیاری

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں کے پوش علاقوں کی کوٹھیوں اورگھروں میں ہزاروں ننھی منی بچیوں سے جبری مشقت ، مزدوری کاسلسلہ جاری۔۔۔

 ضلعی انتظامیہ ،لیبر ،پولیس اور ہیومن رائٹس تنظیموں نے کارروائیوں کیلئے تیاریاں تیز کر دیں اور ابتدائی مرحلہ میں 50 سے زائد پوش علاقوں کی فہرستیں تیار کرنا شروع کردی ہیں۔ پوش علاقوں واپڈا ٹاؤن ،سیٹلائٹ ٹاؤن ،ماڈل ٹاؤن ،پیپلز کالونی ،ڈی سی کالونی و دیگر نجی ہائوسنگ سکیموں میں گھروں اورکوٹھیوں میں خریدکرچائلڈ لیبر کیلئے بچیوں کی تعداد 30 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جن پر مالکان ظلم و ستم کرکے جبری مشقت لیتے ہیں، تمام مظلوم بچیوں کی رہائی اور والدین و مالکان کی گرفتاریوں کیلئے مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ پہلے مرحلے میں وفاقی وزیر قانون، وزیر انسانی حقوق و انصاف سمیت تمام متعلقہ وزرا ، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ور اعلیٰ عدالتوں کو قانون سازی کیلئے خطوط لکھے جائینگے ۔شہر اور گردونواح میں فلیکسیز ،بینرز،پوسٹرز ،کتبے آویزاں کیے جائینگے ،قانون سازی کروا کر گھروں ،کوٹھیوں میں ہزاروں معصوم بچیوں کو جبری مشقت سے نجات دلاکر سکولوں میں داخل کرایا جائیگا۔

 

