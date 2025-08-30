بارہویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان 18 ستمبر کو ہوگا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز نے گوجرانوالہ سمیت پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ(HSSC)کے پہلے سالانہ امتحانات 2025کے نتائج اور دوسرے سالانہ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کردیا ۔
نوٹیفکیشن کے مطابق بارہویں جماعت کے پہلے سالانہ امتحانات کا نتیجہ 18 ستمبر کو جبکہ گیارہویں جماعت کا نتیجہ 15 اکتوبر کو جاری کیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات 29 اکتوبر 2025 سے شروع ہوں گے ۔ سنگل فیس کے ساتھ طلبہ و طالبات کے لیے داخلہ فارم جمع کر انے کی آخری تاریخ 30ستمبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ ڈبل فیس کے ساتھ فارم جمع کر انے کی تاریخ7اکتوبر2025 جبکہ ٹرپل فیس کے ساتھ 13 اکتوبر مقرر کی گئی ہے ۔