افسر وں اور کنٹریکٹرز کی ملی بھگت،ٹینڈرزکرپشن کی نذر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)افسر وں اور کنٹریکٹرز کی ملی بھگت سے واٹر سپلائی،سیوریج اور آر سی سی کی تعمیرات کے ایک ارب سے زائد لاگت کے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرزکرپشن کی نذر ہوگئے۔۔۔
منظور نظر ٹھیکیداروں کوتخمینہ لاگت سے 4.50فیصد زائد تک ٹینڈرز دے کر نواز دیا گیا ،خزانے کو کو کروڑوں روپے کا نقصان،پبلک ہیلتھ افسر بھی حصہ لے کر کرپشن مافیا کے سہولت کار بن گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روزمحکمہ پبلک ہیلتھ گوجرانوالہ سرکل کے زیر انتظام ایک ارب سے زائد لاگت کے 3ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز کی نیلامی کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئیں۔مذکورہ ٹینڈرز کی نیلامی میں حصہ لینے کیلئے درجنوں فرموں سے کال ڈیپازٹ ہی لینے سے انکار کر دیاگیا، ٹھیکیدار سراپا احتجاج بن گئے ۔ذرائع کے مطابق ولایت گجرایکسین نے طمع نفسانی کے تحت پول کمیشن کیلئے ٹینڈرز manageکر ائے اورتخمینہ لاگت سے 4.50فیصد زائد تک ٹینڈرز قبول کر لئے گئے ،اگر کمپیٹیشن کرایا جاتا توگورنمنٹ کو کروڑوں روپے کافائدہ ہوتا۔ ذرائع کے مطابق ٹینڈرز اوپننگ پراسس سے کنٹریکٹرز کو لاکھوں روپے پول کمیشن دے کر نکالا گیا۔ شہریوں نے ٹینڈرز نیلامی کے دوران کروڑوں روپے کی کرپشن پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سے مطالبہ کیا ہے کہ خزانہ سرکار کوکروڑوں روپے کا ٹیکہ لگانے والے محکمہ پبلک ہیلتھ کے افسر وں اور گورنمنٹ کنٹریکٹرز کیخلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ٹینڈرز کینسل کرکے دوبار شفاف طریقے سے کرائے جائیں۔دوسری طرف محکمہ پبلک ہیلتھ کے افسر وں کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹرزنے مل کر پول کیا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں،ای ٹینڈر اوپن ہوتاہے جو چاہے ٹینڈر میں حصہ لے سکتا ہے ،ہم نے manageنہیں کرائے ۔