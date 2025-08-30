صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کی سوئی گیس صارفین کے مسائل حل کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈپٹی ایڈوائزر (انچارج)وفاقی محتسب سیکرٹریٹ گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان نے دفتر میں سوئی گیس گوجرانوالہ کے افسر وں سے ملاقات کی۔ جنرل منیجرسوئی گیس عمران الطاف لیگل ٹیم کے ہمراہ موجود تھے ۔

 ملاقات کے دوران مشتاق احمد اعوان نے سوئی گیس کے افسر وں سے زیر التوا کیسز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اور ان کو ہدایت کی کہ وفاقی محتسب کے فیصلوں پر عملدرآمد کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے ۔ گفتگو کے دوران مشتاق احمد اعوان نے سوئی گیس کے زائد بلوں اور کم پریشر کے بارے میں عوام کی بڑھتی شکایات کے بارے میں بات کی اور ہدایت کی کہ لوگوں کو فوری اور ترجیحی بنیادوں پر ریلیف دیا جائے تاکہ صارفین مزید مشکلات سے بچ سکیں۔ جنرل منیجر نے یقین دہانی کرائی کہ وفاقی محتسب کے فیصلوں پر عملدرآمد میں تاخیر نہیں کی جائے گی اور صارفین کو ہر قسم کا ریلیف دیا جائے گا۔

 

