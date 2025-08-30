صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے ،تشدد پر 4افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے مراکش کشتی حادثہ اور شہریوں کو بیرون ملک تشدد اور یرغمال بنانے میں ملوث 3 انسانی ٹریفکرز سمیت 4 ملزم گرفتار کرلئے۔۔۔

 جن میں عمر حیات، محمد سفیان، محمد نعمان اور محمد عثمان شامل ہیں،ملزموں کو حافظ آباد اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ۔ملزم شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے ۔ ملزم عمر حیات مراکش کشتی حادثے میں ملوث ہے ملزم نے علی حسن نامی شہری کو ملازمت کے نام پر فرانس بھجوانے کیلئے 80 لاکھ روپے بٹورے ،ملزم نے شہری کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے کی کوشش کی لیکن کشتی حادثے کا شکار ہوگئی اور شہری لاپتہ ہو گیا تھا۔گرفتار ملزم سفیان اور نعمان نے شہری کو کینیڈا میں ملازمت کا جھانسہ دے کر 87 لاکھ 50 ہزار روپے ہتھیائے ،ملزموں نے متاثرہ شہری کو کینیڈا کے بجائے انڈونیشیا بھجوا دیا۔انڈونیشیا میں ملزموں کے ساتھیوں نے متاثرہ کو یرغمال بنا کر تاوان لیا ۔ملزم دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے انڈونیشیا میں شہری پر تشدد کرتے رہے ،شہری بھاری رقم ادا کرنے کے بعد پاکستان واپس آگیا۔گرفتار ملزم عثمان نے شہری کو کینیڈا ملازمت کا جھانسہ دے کر 11 لاکھ روپے بٹورے ،ملزم شہری کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہا۔ 

 

