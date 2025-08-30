سیالکوٹ:معمولی رنجش پر6افراد کی فائرنگ سے2نوجوان زخمی
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)معمولی لڑائی کی رنجش پر 6 افراد نے فائرنگ کر کے 2نوجوانوں کو زخمی کردیا ۔تھانہ صدر کے علاقہ مندرانوالہ کا آصف رضا اپنے ڈیر ے پر موجود تھا کہ۔۔۔
حسنین اورصائم اس کے ڈیرے کے سامنے آئے تو ثقلین ،زریاب ،شعیب ،زوہیب اور2نامعلوم موٹر سائیکلوں پر آئے اور سیدھی فائرنگ کر دی جس سے حسنین اورصائم زخمی ہو گئے جبکہ ملزم فرار ہو گئے ، وجہ عناد یہ ہے کہ 3روز قبل حسنین وغیرہ کی ملزموں کے ساتھ لڑائی ہو ئی تھی ،تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔