محکمہ صحت کے زیر اہتمام سروائیکل کینسر سے بچاؤ بارے سیمینار

  • گوجرانوالہ
منڈی بہائوالدین ( نامہ نگار )محکمہ صحت کے زیر اہتمام سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی سیمینار ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا۔

 سیمینار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار اکبر چیمہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار، ڈاکٹر عدنان ملک، ڈویژنل آفیسر ڈبلیو ایچ او ای پی آئی ڈاکٹر احمد شفیق، فوکل پرسن ای پی آئی رانا جاوید اختر سمیت ہیلتھ افسر وں و ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار اور ڈویژنل آفیسر ڈبلیو ایچ او ڈاکٹر احمد شفیق نے شرکا کو بتایا کہ سروائیکل کینسر خواتین میں پایا جانے والا خطرناک وائرس ہے جو عموماً ہیومن پیپلوما وائرس (HPV) کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کینسر سے بچاؤ کیلئے HPV ویکسین مؤثر علاج ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ 90 فیصد سے زائد کیسز HPV وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ویکسین اس وائرس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کے حوالے سے بتایا کہ ضلع بھر میں 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 9 سے 14 سال تک کی عمر کی ایک لاکھ 27 ہزار 307 بچیوں کی فری ویکسی نیشن کی جائے گی۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار اکبر چیمہ کا کہنا تھا کہ صحت مند خواتین معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کینسر انتہائی موذی مرض ہے ، اس کا بچاؤ آسان اور علاج مشکل ہے ۔ 

 

