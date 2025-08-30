صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرینڈز گروپ گکھڑ نے بلال فاروق تارڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا

  • گوجرانوالہ
فرینڈز گروپ گکھڑ نے بلال فاروق تارڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا

گکھڑمنڈی (نامہ نگار ) فرینڈز گروپ گکھڑ نے حلقہ این اے 66 سے ن لیگ کے امیدوار بلال فاروق تارڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا ۔ چیئرمین فرینڈز گروپ شازب سردار چیمہ کے ڈیرے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عامر رفیق تارڑ نے کہا کہ۔۔۔

 فرینڈز گروپ انسانیت کی فلاح وبہبود کیلئے بے پناہ کام کر رہا ہے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے فرینڈز گروپ کی حمایت ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے ہم فرینڈز گروپ کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ۔ اس مو قع پر مسلم لیگ ن کے ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ مسلم لیگ ن گکھڑ کے صدر میر مظہر بشیر چیئرمین فرینڈز گروپ شازب سردار چیمہ کرنل ریٹائرڈ نسیم اللہ چیمہ نے بھی خطاب کیا ۔

 

