سیلاب سے نمٹنے کی کو ئی حکمت عملی نہیں ڈیم بنائے جا ئیں: علامہ عادل شیر
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )ہیڈ قادرآباد، ونیکے تارڑ، جلالپور بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں اور گردونواح میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی جس سے عمارتیں، پل اور زرعی زمینیں برباد، مویشی ہلاک اور۔۔۔
انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔سنی علما کونسل حافظ آباد کے صدر علامہ عادل شیر فاروقی نے وفد کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔انہوں نے کہا کہ حکومت ہر سال سیلاب کی وارننگ تو دیتی ہے مگر موثر حکمت عملی اب تک وضع نہیں کی گئی۔ فوری طور پر متاثرین کی امداد کی جائے اور ملک میں نئے ڈیم تعمیر کئے جائیں تاکہ ہر سال سیلاب سے ہونے والے اربوں ڈالر کے نقصانات سے بچا جا سکے ۔