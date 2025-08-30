صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :سیلاب میں گھر ے افراد کو نکال کر کیمپ میں منتقل کر دیا گیا

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد کے نواحی گاؤں علاؤالدینکے خورد میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو ریسکیو 1122کے عملہ نے سیلابی پانی سے نکال کر ڈیرہ چودھری محمد ارشد چٹھہ پر متاثرین کی امداد کیلئے لگائے کیمپ میں منتقل کر دیا۔۔۔

 جہاں چودھری محمد ارشد چٹھہ کی جانب سے تمام متاثرین سیلاب کے لئے خوردونوش اور رہائشی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ارشد چٹھہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں تمام مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر سیلاب میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی بھرپور امداد کرنی چا ہیے ۔ 

 

