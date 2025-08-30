صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
کامونکے :وارداتوں میں رقم موبائل فون اورد یگر سامان لوٹ لیا گیا

کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں رقم ،موبائل فون اورد یگر سامان لوٹ لیا گیا۔گزشتہ روز ایمن آباد کے یاسین کے گھر سے ڈاکو اسلحہ کے زور پر قیمتی سامان لوٹ کرلے گیا۔

موضع ملکے کے حفیظ سے دو ڈاکو ہرپوکی نہر اپرچناب کے قریب 30ہزارروپے اور 2موبائل فون چھین کر لے گئے ۔لمبانوالی کے کار سوار آفتاب اور فیملی سے جی ٹی روڈ سادھوکی کے قریب2ڈاکو ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ لوھراں کے ٹرک ڈرائیور خالد سے جی ٹی روڈ نادرا آفس کے قریب دو ڈاکو 20 ہزارروپے اور 400 لٹرڈیزل لے گئے ۔ 

