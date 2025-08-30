سیاست یا اختلافات نہیں سہارا بننے کا وقت ہے :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے عوام شدید آزمائش میں ہیں ، لگاتار بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے نتیجے میں سیلابی ریلوں نے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کو لپیٹ میں لے لیا۔۔۔
یہ صورتحال نہ صرف جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی اور روزگار پر بھی براہِ راست اثر ڈال رہی ہے ،سیالکوٹ کے ہر فرد کے دکھ اور پریشانی کو اپنا سمجھتی ہوں۔ یہ وقت سیاست یا اختلافات کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ،حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتی ہوں کہ فوری طور پر ریسکیو آپریشنز تیز کرے ، ریلیف کیمپ قائم کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی شہری کی جان یا مال عدم توجہ کے باعث خطرے میں نہ پڑے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ اپنے پی ٹی آئی کے تمام رضاکاروں، ورکرز اور نوجوانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کی خدمت کیلئے میدان میں نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے حکومت اور انتظامیہ کو پہلے انتظامات کرنے چاہیے تھے ، اصل چہروں کو بچانے کیلئے 7دن پہلے تعینات ہونے والے ایم ڈی واسا کو معطل کرکے ناقص کارکردگی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے ۔