کامونکے :لڑائی جھگڑوں میں خاتون سمیت6افراد پر تشدد

  • گوجرانوالہ
کامونکے :لڑائی جھگڑوں میں خاتون سمیت6افراد پر تشدد

کامونکے (نامہ نگار )لڑائی جھگڑے کے واقعا ت میں خاتون سمیت 6 افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔گزشتہ روز کھیتوں میں بھینس جانے کے تنازع پر نواحی گاؤں تمبولی کے امجد کو عمرفاروق،علی رضااورروبینہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔

جائیداد کے تنازع پر ڈھلانوالی کی رضیہ سلطانہ پر بھتیجوں نوید اور عدیل نے تشدد کیا۔مسجد کی دیوار گرانے سے منع کرنے پر رکھی کیرانوالی کے عالم نامی شخص پرنواز، اویس، تیمور، ہارون، شہباز،سلیم،امین،اکبر اور رحمت وغیرہ نے بدترین تشدد کیا۔ سابق رنجش پر مغلپور ہ کے وقاص اور اُسکے بھتیجے تجمل کو نبیل،عدیل اور 3 نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ معمولی تنازع پر موضع نولانوالی کے یا سین سے غلام رسول اور جاوید نے مار پیٹ کی۔

 

