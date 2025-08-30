صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصائب و مشکلات میں اللہ اور رسول ؐ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے :دائود رضوی

  • گوجرانوالہ
مصائب و مشکلات میں اللہ اور رسول ؐ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے :دائود رضوی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آفات و بلیات اور مصائب و مشکلات میں اللہ اور اسکے پیارے حبیب ؐکی بارگاہ کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے اور۔۔۔

 خلوص دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اسی میں سب کی بھلائی و بہتری ہے ۔انہوں نے کہا کہ کہیں سیلاب کی صورتحال،کہیں زلزلے کے جھٹکے ،لوڈشیڈنگ کا عذاب اور کہیں بے روزگاری و غربت مگر لوگوں کی اکثریت دین سے دور اور عیش و عشرت میں مبتلا ہے جو لمحہ فکریہ ہے ۔تقریب میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے جا ں بحق ہونے والوں کے لئے مغفرت،پسماندگان کیلئے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کیلئے دعا کی گئی۔

 

