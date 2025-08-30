این اے66ضمنی الیکشن ،چٹھہ فیملی نے با ئیکاٹ کر دیا
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر)این اے 66 کاضمنی الیکشن ڈرامائی صورتحال اختیار کر گیا۔ سینئر سیاستدان اور سابق سپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھہ نے اعلان کیا ہے کہ قائد عمران خان کی ہدایت پر ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کاغذاتِ نامزدگی واپس لے لئے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے کارکن، ووٹر اور سپورٹرز کسی بھی انتخابی مہم کا حصہ نہ بنیں اور ووٹ کاسٹ کرنے سے بھی گریز کریں۔ سابق ایم این اے محمد احمد چٹھہ نے کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ انتخابی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے بجائے دوگنی لگن کے ساتھ سیلاب زدگان کی خدمت اور بحالی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا چھوڑنا ظلم ہوگا، اس لیے کارکن ان کی ہر ممکن مالی اور اخلاقی مدد کریں، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور ان کی دلجوئی کریں۔دوسری جانب لیگی امیدوار بلال فاروق تارڑ کے سپورٹرز نے شہر میں الیکشن دفتر قائم کرکے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کردیا ۔ سائونڈ سسٹم پر لیگی ترانوں کی گونج سنائی دے رہی ہے اور انتخابی رنگ نمایاں ہورہا ہے ۔ سیاسی حلقوں کے مطابق ضمنی الیکشن کی یہ ڈرامائی صورتحال آئندہ دنوں میں مزید دلچسپ رخ اختیار کر سکتی ہے ۔