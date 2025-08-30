صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا فلڈ اور میڈیکل ریلیف کیمپ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال گوجرانوالہ ارشادوحیدنے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس وزیرآباد، پابندی سنٹر برائے انسداد منشیات، سوہدرہ نعیم کالونی میں سیلاب زدگان کے لئے لگائے کیمپ اور میڈیکل ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔

اس موقع پراسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر وزیرآباد عبید رحمت اور عمران سنی کمبوہ ہمراہ تھے ۔ڈویژنل ڈائریکٹر ارشادوحید نے کہا کہ پاکستان میں قدرتی آفات کی کہانیاں کم نہیں لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کیسے قوم نے ایسے حالات میں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی مثالیں قائم کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں، سوہدرہ میں نعیم کالونی میں متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔

 

