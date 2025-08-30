سیالکوٹ:سیلاب سے 500 پو لٹری ،160 فش فارم تباہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیلابی پانی سے ضلع سیالکوٹ او ر نارروال کے 500 پولٹری فارم اور 160 فش فارم تباہ ہوگئے ۔ لاکھوں مرغیاں ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلا ت کے مطابق ضلع سیالکوٹ اور ضلع نارووال کی۔۔۔
تحصیلوں سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال، نارووال ،ظفر وال ،شکر گڑھ میں دریاؤں اور ندی نالوں کے سیلابی پانی نے 500پولٹری فارم اور 160 فش فارم کو تباہ کردیا ۔ مالکان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ فش فارم سے بہہ جانیوالی مچھلی دوسرے علاقوں میں چلی گئی ہے جس کی بنا پر آئندہ تین ماہ تک مرغی کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوسکتا ہے اور موسم سرما میں مچھلی نایاب ہوسکتی ہے ۔