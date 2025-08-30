صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:سیلاب سے 500 پو لٹری ،160 فش فارم تباہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:سیلاب سے 500 پو لٹری ،160 فش فارم تباہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیلابی پانی سے ضلع سیالکوٹ او ر نارروال کے 500 پولٹری فارم اور 160 فش فارم تباہ ہوگئے ۔ لاکھوں مرغیاں ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلا ت کے مطابق ضلع سیالکوٹ اور ضلع نارووال کی۔۔۔

 تحصیلوں سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال، نارووال ،ظفر وال ،شکر گڑھ میں دریاؤں اور ندی نالوں کے سیلابی پانی نے 500پولٹری فارم اور 160 فش فارم کو تباہ کردیا ۔ مالکان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ فش فارم سے بہہ جانیوالی مچھلی دوسرے علاقوں میں چلی گئی ہے جس کی بنا پر آئندہ تین ماہ تک مرغی کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوسکتا ہے اور موسم سرما میں مچھلی نایاب ہوسکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ

سیلاب پر نظر، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

سیلابی صورتحال :سول ڈیفنس کے رضاکار عوامی خدمت میں پیش پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن