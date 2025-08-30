صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان کا دورہ سمبڑیال ریسکیوآپریشن کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان کا دورہ سمبڑیال ریسکیوآپریشن کا جائزہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا دورہ ، تحصیل سمبڑیال میں جاری ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ایڈمنسٹریٹر/ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ سید کمال عابد اور۔۔۔

 ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سیالکوٹ انجینئر نوید اقبال اور گجرات عمر گھمن بھی موجود تھے ۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز کو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک ریسکیو آپریشن میں 1563 لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ریسکیو آپریشن میں 144 ریسکیورز بمعہ 60 ریسکیو سکاوٹس, 33 بوٹس بمعہ فلڈ فائٹنگ کے آلات ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 

 

