عید میلا دالنبیؐ کی آمد ، آرائشی سامان کے سٹال سج گئے

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )عید میلا دالنبیؐ کی آمد پر تتلے عالی میں جھنڈوں،آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے عارضی سٹال سج گئے ۔ حضرت محمدمصطفی ؐ کا1500واں یوم ولادت شایان شان منانے کیلئے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں تیاریاں شروع ہوگئی ہیں۔۔۔

 تتلے عالی اور نواحی علاقوں کی شاہراہوں،بازاروں میں جھنڈوں،نعلین مبارک ،بیجز،الیکٹرک لائٹوں ،بچوں بچیوں کیلئے میلاد النبی کے دن پہننے کیلئے عربی لباس ودیگر آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے عارضی سٹال سج گئے ہیں۔مکینوں نے اپنے کاروباری مراکز،گھروں کی چھتوں پر آمد مصطفی ؐکے جھنڈے لہرا د ئیے ہیں،عارضی سٹالوں کو سجانے کیلئے آرائشی سامان،الیکٹرک لائٹوں کی خریداری کا آغاز ہوگیا ۔ماہ ربیع اول کا آغاز ہوتے ہی مساجد کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ،گلی محلوں ،گھروں اور کاروباری مراکز میں محافل میلاد،محافل نعت اور درود وسلام کی محافل کا انعقاد اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو 12ربیع اول تک جاری رہیگا۔

 

