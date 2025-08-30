گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بیماریوں سے بچائو کیلئے سپرے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے وزیرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی، کیچڑ اور گندگی کے خاتمے اور۔۔۔
بیماریوں سے بچاؤ کیلئے سپرے مہم کا جائزہ لیا۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے متاثرہ علاقوں میں جاری صفائی آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا اور موقع پر موجود عملے کو ہدایات جاری کیں کہ صفائی اور ڈس انفیکشن کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے ۔