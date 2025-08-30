صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بیماریوں سے بچائو کیلئے سپرے

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے وزیرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی، کیچڑ اور گندگی کے خاتمے اور۔۔۔

 بیماریوں سے بچاؤ کیلئے سپرے مہم کا جائزہ لیا۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے متاثرہ علاقوں میں جاری صفائی آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا اور موقع پر موجود عملے کو ہدایات جاری کیں کہ صفائی اور ڈس انفیکشن کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے ۔ 

 

