وزیرآباد:شہری اور سانپ 2 روز تک درخت پر محصور

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:شہری اور سانپ 2 روز تک درخت پر محصور

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرآباد کے علاقہ رسولنگر میں مقامی مویشی پال شہری سیلاب کے باعث دو روز تک درخت پر محصور رہا ،نیچے پانی اور درخت پر ایک سانپ نے شہری کے ہمراہ پناہ لئے رکھی۔۔۔

 شہری کا کہنا ہے کہ سانپ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر کر بیٹھے رہے دو روز بعد ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو کیا ۔ سپر فلڈ کے ریلوں سے بچنے کے لیے رسول نگر کے رہائشی نوجوان اسد نے درخت پر چڑھ کر جان بچائی۔ اس دوران اس کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے ، اسد مجید کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سانپ نے بھی اسی درخت پر پناہ لیے رکھی اور دونوں ایک دوسرے سے ڈر کر زندگی کی امید کے ساتھ مسلسل دو دن تک درخت کی شاخوں سے لپٹے رہے ایک دوسرے کیلئے بے ضرر بن کر گزارا کیا۔ 

 

