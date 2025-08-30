صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب میں رضا کاروں کا کر دارلائق تحسین:ناصر کلیر

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈیشن کے رضا کاروں کا سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے کردار لائق تحسین ہے ،حکومتی مشینری جہاں سیلاب زدگان کی معاونت میں مصروف تھی وہیں مقامی این جی اوز ،رضاکاروں اور علاقہ کی ویلفیئر سوسائٹیز کو سراہا جانا چاہیے ۔

 ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی ضلع وزیرآباد کے امیر ناصر محمود کلیر نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار وں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد،گھکا میتر ،دھونکل علی پور چٹھہ اور دیگر علاقہ جات میں موجود رضاکاران نے انتہائی جانفشانی سے سیلاب زدگان کی مشکلات کو کم کرنے مال مویشی نکالنے شہریوں کا سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور خصوصا سیلاب میں محصور افراد کو ریسکیو کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بیلہ ،سوہدرہ ،علی پور چٹھہ اور دریائے چناب سے ملحق علاقہ جات میں سیلاب زدہ علاقوں میں شہریوں کو راشن کے تھیلے تقسیم کئے ،پینے کے لیے پانی اور دیگر ضروری سامان تقسیم کیا۔ 

 

