ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا دورہ ڈسکہ شہریوں کے محفوظ انخلا کی ہدایت
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے ڈسکہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور قائم ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا اور موقع پر ہدایات جاری کیں۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر تے ہو ئے سیلابی پانی میں پھنسے شہریوں کا محفوظ انخلا پر زور دیا انہوں نے متاثرہ افراد میں کھانا اور پانی تقسیم کیا، اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی الفت شہزاد نے قائم ریلیف کیمپس اور متاثرین سیلاب کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔