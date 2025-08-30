صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا دورہ ڈسکہ شہریوں کے محفوظ انخلا کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا دورہ ڈسکہ شہریوں کے محفوظ انخلا کی ہدایت

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے ڈسکہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور قائم ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا اور موقع پر ہدایات جاری کیں۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر تے ہو ئے سیلابی پانی میں پھنسے شہریوں کا محفوظ انخلا پر زور دیا انہوں نے متاثرہ افراد میں کھانا اور پانی تقسیم کیا، اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی الفت شہزاد نے قائم ریلیف کیمپس اور متاثرین سیلاب کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دریائوں کیساتھ ہائوسنگ سوسائٹیاں بغیر این او سی بننے کا انکشاف

گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز

سروسز :مریض کے تیماردار نے نرس کو تھپڑ ماردیا

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سوئی ناردرن گیس کے اقدامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن