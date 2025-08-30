صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1500 سالہ جشن ولادت شایان شان طریقے سے منایا جائے گا:حامد رضا

  • گوجرانوالہ
1500 سالہ جشن ولادت شایان شان طریقے سے منایا جائے گا:حامد رضا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سرپرست اعلیٰ جانشین شیخ الحدیث علامہ صاحبزادہ حامد رضا ایم ایل اے نے کہا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفی صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت شایان شان طریقے سے منایا جائے گا ۔

تاجدار کائنات رحمتہ اللعالمین سرور دو عالم حضور نبی کریم صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے دلوں کو بھی منور کرناچا ہیے یہی فلسفہ حیات ہے ،نبی کریم صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ظلمت کے بادل چھٹ گئے سسکتی ہوئی انسانیت کوامن وسلامتی مل گئی آپ صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا ہر بندہ مومن کاحق اور ایما نی فریضہ ہے۔

 

