آبی گزر گاہوں پر تعمیرات کرنے والے خودسو چیں:سالک
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا دورہ خانکی بیراج، سیلاب بارے بریفنگ لی۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اب چھوٹے ڈیم ضروری ورنہ ایسی آفات آتی رہیں گی آفات کے موقع پر تنقید کے بجائے۔۔۔
تعمیری سوچ اپنانا ہو گی جو حکومت کو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس موقع پر سیلاب زدگان کی مدد کریں یہ زیادہ بہتر ہے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے میں وزیر اعظم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا جونہی نقصانات کا تخمینہ مکمل ہو گا مالی امداد فراہم کر دی جائے گی ۔انہوں نے کہا کہ آبی گزر گاہوں پر تعمیرات کرنے والوں کو اب خود سوچنا چا ہیے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہو گا دریاؤں کے راستوں میں ڈیم بنائے جائیں اگر ڈیم نہ بنائے تو جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اگلی بار بھی ہو گا،ہمیں افسوس کرنے کے بجائے مثبت اور مستقل اقدامات کرنے ہونگے ۔وفاقی وزیر سالک حسین کو ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے خانکی بیراج دورہ کے موقع پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیرآباد کے حلقہ جات پی پی 35 سے ایم پی اے چودھری وقار احمد چیمہ اور پی پی 36 سے عدنان افضل چٹھہ بھی ہمراہ تھے ۔