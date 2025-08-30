صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبی گزر گاہوں پر تعمیرات کرنے والے خودسو چیں:سالک

  • گوجرانوالہ
آبی گزر گاہوں پر تعمیرات کرنے والے خودسو چیں:سالک

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا دورہ خانکی بیراج، سیلاب بارے بریفنگ لی۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اب چھوٹے ڈیم ضروری ورنہ ایسی آفات آتی رہیں گی آفات کے موقع پر تنقید کے بجائے۔۔۔

 تعمیری سوچ اپنانا ہو گی جو حکومت کو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس موقع پر سیلاب زدگان کی مدد کریں یہ زیادہ بہتر ہے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے میں وزیر اعظم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا جونہی نقصانات کا تخمینہ مکمل ہو گا مالی امداد فراہم کر دی جائے گی ۔انہوں نے کہا کہ آبی گزر گاہوں پر تعمیرات کرنے والوں کو اب خود سوچنا چا ہیے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہو گا دریاؤں کے راستوں میں ڈیم بنائے جائیں اگر ڈیم نہ بنائے تو جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اگلی بار بھی ہو گا،ہمیں افسوس کرنے کے بجائے مثبت اور مستقل اقدامات کرنے ہونگے ۔وفاقی وزیر سالک حسین کو ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے خانکی بیراج دورہ کے موقع پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیرآباد کے حلقہ جات پی پی 35 سے ایم پی اے چودھری وقار احمد چیمہ اور پی پی 36 سے عدنان افضل چٹھہ بھی ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنا اولین ترجیح ، وزیر اعظم آزادکشمیر

کمپٹیشن کمیشن کا مسابقتی قوانین کی اہمیت پر سیشن کا انعقاد

PECانجینئرز ایکسیلنس ایوارڈز 2023کی تقریب

چیئرمین NHAشہر یار سلطان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈاکٹر بشریٰ کو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا اضافی چارج تفویض

ستھرا پنجاب کیلئے ویلج کمیٹیاں فعال کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن