سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :آصف باجوہ ایڈووکیٹ
ڈسکہ(نامہ نگار )مسلم لیگ ن کے ر ہنما و سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد آصف باجوہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرہ افراد کی مدد مسلم لیگ (ن) کی ۔۔۔
اولین ترجیح ہے سیلاب متاثرہ افرادکی مددکر نا ہم سب کا دینی اخلاقی اور انسانی فرض ہے مسلم لیگ (ن) مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے حکومت نے متاثرین کیلئے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ،پارٹی کارکنوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔