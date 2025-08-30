صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ :سیلاب میں ڈوبنے والے 2 افراد کی لاشیں برآمد

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار )سیلاب میں ڈوبنے والے 2 افراد کی لاشیں برآمد ایک کی تلاش جاری ہے ۔حالیہ 12 لاکھ کیوسک سیلابی پانی کے بہاؤ سے قادر آباد بیراج ٹوٹنے کے خدشہ کے باعث بارود سے باہو مانگا بند اڑا دیا گیا۔۔۔

 جس کے نتیجہ میں قادر آباد اور گردونواح کے علاقوں میں سیلاب آنے سے لوگوں کے مال مویشی ڈیرہ جات مکان اور فصلیں برباد ہو گئیں ،کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں اس دوران بھیکھو کا رہائشی خرم شہزاد پانی میں ڈوب گیا ،میلو کہنہ کا رہائشی محمد اسلم مکوآنہ بھی ریلے میں بہہ گیا جبکہ تھانہ قادر آباد کے گاؤں کا رہائشی سید ساجد حسین شاہ بھی دریائے چناب کی بپھری لہروں کے ساتھ بہہ گیا جن کی لاشوں کی تلاش جاری تھی ریسکیو ٹیموں کی انتھک محنت سے شہزاد تارڑ اور محمد اسلم مکوآنہ کی لاشیں تلاش کر لی گئیں جبکہ ساجد شاہ کی تلاش جاری ہے ۔ یاد رہے کہ حالیہ سیلاب میں لوگوں کے لاکھوں مالیت کے قیمتی مال مویشی فصلیں اور زرعی زمینیں دریا برد ہو چکی ہیں اور تاحال ریسکیو ٹیمیں درختوں پر بیٹھے اور پانی میں پھنسے خاندانوں کو ریسکیو کرنے میں کوشاں ہیں ،سرکاری طور پر جانوروں اور متاثرہ افراد کے لیے میڈیکل کیمپ لنگر خانوں کا اہتمام کیا گیا ہے ، تمام سرکاری ادارے متاثرین کی فوری بحالی اور امداد کے لئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے مگر قادر آباد اور گردونواح کے علاقوں کو پانی نے گھیر رکھا ہے ۔

 

